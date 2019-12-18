Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса подвергся нападению собственных болельщиков после скандального инцидента во время матча «Райо Вальекано» – «Альбасете» в рамках 20-го тура испанской Сегунды.

Матч был прерван из-за оскорблений ультрас «Райо» украинского форварда гостей Романа Зозули, которого обозвали нацистом. По итогам инцидента Преса выразил поддержку Роману, что не понравилось болельщикам.

18 декабря группа из 30 человек окружила автомобиль Рауля Мартина Преса и причинила ущерб транспортному средству, пишет Marca. Преса находился внутри и не пострадал.

Президент «Райо Вальекано» написал заявление в полицию.

Зозуля – финалист Лиги Европы-2015 в составе «Днепра».

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