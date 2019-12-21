Форвард «Альбасете» Роман Зозуля прокомментировал резонансные эпизоды, в которых принимал участие.

Бывший футболист сборной Украины в 2017 году сфотографировался с шарфом, на котором изображен идеолог украинских националистов Степан Бандера.

«Я появился с шарфом с его портретом, потому что мы с ним похожи, у нас одинаковая прическа. Это привлекло мое внимание, ничего больше. Президент Украины [Виктор Ющенко] 10 лет назад описывал его как национального героя», – объяснил Зозуля.

Также украинец сделал снимок после баскетбольного матча. На нем Роман стоит в майке с 18-м номером и указывает на табло со счетом 14:88. Все три числа – 18, 14 и 88 – отсылают к шифру фашистской Германии, нацистским приветствиям и условному обозначению Адольфа Гитлера.

«Мне дали 18-й номер, я не выбирал его. Как и 95% людей по всему миру, до сегодняшнего дня и не знал о его политическом значении. Просто заметил в конце матча, что разница в счете была слишком большой. Это привлекло мое внимание, и я сделал фото», – заявил футболист в интервью газете Marca.

15 декабря «Райо Вальекано» и «Альбасете» прервали матч Сегунды из-за оскорблений с трибун в адрес Романа Зозули.

В 2017 году Зозуля должен был перейти в «Райо» из «Бетиса», но болельщики устроили акцию против Романа из-за его правых взглядов, и руководство в тот же день отменило трансфер украинца.

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