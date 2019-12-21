Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля поблагодарил украинцев за поддержку.

В матче 20-го тура Сегунды против «Райо Вальекано» фанаты соперников освистали Зозулю, скандировали, что он нацист. В результате «Альбасете» не вышел на второй тайм, и матч не доиграли. Теперь Роман поблагодарил украинских фанатов за поддержку.

«Украинцы! Хочу выразить вам огромную благодарность! Вы не представляете, как мне было тепло от вашей поддержки. После последнего матча, в котором мы играли против Райо Вальекано, я получил столько безумной поддержки! Друзья, я горжусь, что родился на украинской земле. Я горд быть украинцем. И то, что помогаю тем, кто нуждается в помощи, — моя обязанность. Обязанность украинца. И я не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор!

Я заботился и буду заботиться о том, чтобы весь мир знал, что мы сильные и независимые. Что наши люди всегда готовы встать на защиту государства и собратьев! Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня: президента страны, фанатов, военных, министров, консулов, спортсменов, журналистов, каждого украинца. Мы украинцы, сильные, несокрушимые! Все мы — одна команда! Спасибо», – написал футболист в фейсбуке.

Ранее Зозуля сфотографировался с шарфом с изображением националиста Степана Бандеры, и объяснил это тем, что они просто похожи внешне.

А еще Роман сфотографировался с табло, на котором счет 14:88 – кодовый лозунг националистов.

Зозуля – не нацист. Украинец запутался и использовал радикальную символику

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