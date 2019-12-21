Блогер и журналист Василий Уткин выразил бескомпромиссный антиреспект Роману Зозуле.

«Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков-леваков, но у человека на этой фотографии на лбу крупными буквами написано «Я ***** [дурак]».

А когда он повернет правую ладонь тыльной стороной, там на пальцах будет написано КОНЧЕНЫЙ, как у алкоголиков – по одной букве на пальце, а всего их на руке у парня восемь, потому что он животное.

Наверняка хороший товарищ, послушный сын и, не сомневаюсь, патриот», – написал Уткин в телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин».

Ранее Роман сфотографировался с табло, на котором счет 14:88 – кодовый лозунг националистов.

А еще Зозуля снялся рядом с изображением националиста Степана Бандеры, и объяснил это тем, что они просто похожи внешне.

Зозуля – не нацист. Украинец запутался и использовал радикальную символику

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