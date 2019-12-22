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«Мы все – Зозуля». Фаны «Альбасете» поддержали украинского форварда
Не все против Романа в этой войне.
Фанаты «Альбасете» поддержали украинского нападающего Романа Зозулю, вокруг которого разгорелся скандал.
Во время матча 21-го тура Сегунды против «Эльче» на фанатском секторе появился баннер «Мы все – Зозуля».
- Зозулю оскорбили болельщики «Райо Вальекано» – его назвали националистом. Обе команды не вышли на второй тайм в знак поддержки футболиста.
- Ранее Зозуля сфотографировался с шарфом с изображением националиста Степана Бандеры, а также с табло, на котором выставлен счет 14:88 – кодовый лозунг националистов.
Зозуля – не нацист. Украинец запутался и использовал радикальную символику
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