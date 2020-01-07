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«Малага» отстранила тренера, чье украденное видео с пенисом слили в соцсети

«Малага» отстранила тренера, чье украденное видео с пенисом слили в соцсети
Eurosport

1 час назад

Упс.

Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес дель Амо подал заявление в полицию после появления в социальных сетях утром 7 декабря его интимного видео. На записи Виктор стоит в трусах и футболке андалусийского клуба, а затем снимает нижнее белье, чтобы показать пенис.

«Я стал жертвой преступления против частной жизни с преследованием и вымогательством. Дело уже разбирает полиция, я следую инструкциям следователей. В то же время спешу проинформировать, что распространение видеоролика также считается преступления. Благодарю за понимание и поддержку», – заявил Санчес дель Амо.

Руководство «Малаги» также обратилось к болельщикам и сообщило на сайте, что Виктор отстранен от должности на время разбирательств.

  • 43-летний Санчес до 2015 года работал ассистентом, а затем возглавлял «Депортиво», «Олимпиакос» и «Бетис». «Малагу» тренер принял в апреле 2019 года.
  • В испанской Сегунде «анчоусы» идут на 16-м месте после 22 сыгранных матчей.

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