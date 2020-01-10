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Французский футболист перешел в 2 клуба одновременно

Французский футболист перешел в 2 клуба одновременно
Eurosport

1 час назад

О трансферах объявили с разницей в несколько минут.

Французский футболист Рафидин Абдулла одновременно подписал контракт с двумя клубами.

С разницей в несколько минут о трансфере 25-летнего полузащитника объявили швейцарский «Стад Лозанн» и испанский «Эркулес». Первый твит был сделан 9 января в 13:36, второй – в 13:50.

AS сообщает, что футболист тренируется с «Эркулесом», но вскоре присоединится к «Стад Лозанн».

  • «Эркулес» выступает в Сегунде B, «Стад Лозанн» – во втором швейцарском дивизионе.

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