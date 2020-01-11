Getty Images
Полиция арестовала человека, подозреваемого в распространении видео с пенисом тренера «Малаги»
«Анчоусы» вот-вот восстановят мужчину в должности.
Полиция арестовала человека, подозреваемого в распространении секс-тейпа с участием главного тренера «Малаги» Виктора Санчеса дель Амо.
Ранее в интернет просочилась видеозапись интимного характера, на которой Санчес демонстрирует свой пенис – она была украдена из мессенджера специалиста. «Малага» временно отстранила коуча от работы до выяснения всех обстоятельств.
Как сообщает AS со ссылкой на Vozpopuli, полицейские задержали 41-летнего мужчину из города Пуэнте-Хениль в провинции Кордова. Стражи правопорядка предполагают, что именно он ответственен за распространение ролика в соцсетях. На данный момент расследование продолжается.
- Санчес возглавил «Малагу» в 2019 году. Ранее специалист работал в ряде команд, в том числе в «Бетисе», «Олимпиакосе», «Депортиво» и др.
- «Малага» занимает 16-ю строчку в Сегунде.
Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия на игре дубля