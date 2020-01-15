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Лунин перешел в «Овьедо» на правах аренды
Украинский голкипер проведет вторую половину сезона в испанской Сегунде.
Мадридский «Реал» отправил украинского вратаря Андрея Лунина в другой «Реал» – из Овьедо.
Аренда 20-летнего стража ворот рассчитана до 30 июня 2020 года, передает официальный сайт клуба, который занимает 17-е место в Сегунде.
- Первую половину сезона-2019/20 Лунин провел в еще одном «Реале» – из Вальядолида. Андрей отыграл два кубковых матча, пропустил один гол.
- В 2019 году Лунин в составе молодежной сборной Украины стал чемпионом мира. Он был признан лучшим вратарем турнира.
- Transfermarkt оценивает Лунина в 3 млн евро.
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