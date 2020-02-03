В Испании судья взял VAR, вернул удаленного игрока на поле и отправил обратно спустя 16 секунд

Любопытный эпизод произошел в матче второго дивизиона чемпионата Испании «Фуэнлабрада» – «Жирона». На 68-й минуте судья зафиксировал фол полузащитника хозяев Кристобаля Маркеса на игроке «Жироны», показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

35-летний Маркес возмутился, но все же ушел в раздевалку, тогда как другие игроки «Фуэнлабрада» убедили судью воспользоваться VAR. Рефери Исидро Диас взглянул в монитор, понял, что ошибся и вернул Кристобаля в игру.

Заведенный полузащитник пробыл на поле всего 16 секунд – он сразу поскандалил с одним из игроков «Жироны», после чего судья снова показал ему вторую желтую карточку и удалил.

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«Жирона» выиграла матч со счетом 1:0 и поднялась на шестую строчку турнирной таблицы.

«Фуэнлабрада» идет восьмой.

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