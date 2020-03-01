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«Зозуля – коммунист». Фанаты «Райо Вальекано» опять оскорбили украинца
Для украинцев обвинение в коммунизме – оскорбление.
Украинский нападающий Роман Зозуля снова попал в конфликт с болельщиками «Райо Вальекано».
В матче 30-го тура первого испанского дивизиона «Альбасете» принимал «Райо». Фанаты гостей во время матча распевали кричалки Es comunista, Zozulya es comunista – «Коммунист, Зозуля – коммунист». Об этом сообщила передача Tiempo de Juego испанской радиостанции Cadena Cope.
Клуб из автономного сообщества Кастилья-Ла Манча сыграл вничью с «Вальекано» – 1:1. Зозуля не забил, получил желтую карточку и ушел с поля на 75-й минуте.
- В матче первого круга болельщики «Райо» распевали на трибунах «Зозуля – нацист». Главный арбитр остановил матч после 45 минут, футболисты отказались от продолжения встречи.
- Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании (RFEF) постановил, что игра «Альбасете» – «Райо Вальекано» пройдет при пустых трибунах 19 февраля. Но мадридский клуб подал апелляцию в CAS, из-за чего решение RFEF было приостановлено.
Зозуля – не нацист. Украинец запутался и использовал радикальную символику