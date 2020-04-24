Футбол
Чемпионат Испании. 2-й дивизион

Люка Зидан отказался выступать за сборную Франции и выбрал Алжир

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Люка ЗиданЛюка Зидан

Люка Зидан

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Сын Зинедина понял, что во Франции ему ничего не светит.

Сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана Люка будет выступать за национальную команду Алжира.

21-летний вратарь проводит сезон на правах аренды в «Расинге Сантандер» из Сегунды. Ранее футболист выступал за сборную Франции моложе 17 лет, но теперь сменит футбольное гражданство. Как сообщает Marca со ссылкой на алжирское издание Echouruk, главный тренер алжирцев Джамель Бельмади переговорил с игроком еще до пандемии и убедил его выступать за страну своих предков. Планируется, что Люка дебютирует за Алжир уже осенью в отборе к чемпионату мира.

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