Сын Зинедина понял, что во Франции ему ничего не светит.

Сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана Люка будет выступать за национальную команду Алжира.

21-летний вратарь проводит сезон на правах аренды в «Расинге Сантандер» из Сегунды. Ранее футболист выступал за сборную Франции моложе 17 лет, но теперь сменит футбольное гражданство. Как сообщает Marca со ссылкой на алжирское издание Echouruk, главный тренер алжирцев Джамель Бельмади переговорил с игроком еще до пандемии и убедил его выступать за страну своих предков. Планируется, что Люка дебютирует за Алжир уже осенью в отборе к чемпионату мира.

Чемпионат Испании le10sport: Зидан может уйти в «Ювентус» 19/04/2020 В 14:13

Права на кипера принадлежат «Реалу».

Зинедин Зидан выступал за Францию и выиграл с командой ЧМ-1998.

Люка подменил Куртуа, Энцо пропал в Сегунде. Как сложилась карьера в «Реале» у сыновей Зидана

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Футбол Мбаппе: «В 14 лет Зидан подбросил меня на базу «Реала», а я спросил: «Обувь снимать?» 26/02/2020 В 20:07