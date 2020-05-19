«Малага» уволила часть игроков и сотрудников из-за убытков от коронавируса

Спустя семь лет после четвертьфинала Лиги чемпионов «анчоусы» близки к коллапсу.

«Малага» объявила о пересмотре контрактов части персонала и игроков.

Из-за финансового кризиса, связанного с пандемией, клубу Сегунды приходится перекраивать бюджет – часть работников и футболистов «Малага» уволит совсем, еще часть – временно. Это значит, что их контракты с клубом будут приостановлены, а эквивалент зарплаты будет выплачивать государство. Об этом команда сообщила на официальном сайте.

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«Малага» занимает 15-е место во втором испанском дивизионе.

В сезоне-2012/13 клуб дошел до 1/4 Лиги чемпионов. «Анчоусы» были в минутах от полуфинала, но пропустили два гола от «Боруссии» в добавленное время ответки.

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