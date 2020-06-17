Андрей Лунин
Фото: Getty Images
Кипер прорубает себе путь в планы Зидана.
«Реал Овьедо» сыграл вничью с «Депортиво» в матче Сегунды – 2:2.
На 37-й минуте гости получили право на пенальти, но кипер хозяев Андрей Лунин угадал направление удара и спас ворота.
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- Лунин играет за «Овьедо» на правах аренды из «Реала».
- В составе молодежной сборной Украины Андрей выиграл ЧМ-2019.
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