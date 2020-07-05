Футбол
Чемпионат Испании. 2-й дивизион

Лунин отбил третий пенальти в сезоне

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Андрей Лунин, «Овьедо»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

К сожалению, это не помогло «Овьедо» победить.

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Овьедо» из Сегунды, отразил пенальти в очередном матче.

«Овьедо» играл против «Кадиса» – лидера второго дивизиона. На 12-й минуте в ворота 21-летнего Лунина назначили 11-метровый, и вратарь отбил удар в исполнении Алекса Фернандеса.

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  • Это третий отраженный пенальти Лунина в сезоне-2019/20.
  • Несмотря на успех голкипера, «Овьедо» проиграл со счетом 0:2.
  • Лунин подписал контракт с «Реалом» летом 2018 года. До «Овьедо» он играл в аренде за «Леганес» и «Вальядолид».

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