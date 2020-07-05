Лунин отбил третий пенальти в сезоне

К сожалению, это не помогло «Овьедо» победить.

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Овьедо» из Сегунды, отразил пенальти в очередном матче.

«Овьедо» играл против «Кадиса» – лидера второго дивизиона. На 12-й минуте в ворота 21-летнего Лунина назначили 11-метровый, и вратарь отбил удар в исполнении Алекса Фернандеса.

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Это третий отраженный пенальти Лунина в сезоне-2019/20.

Несмотря на успех голкипера, «Овьедо» проиграл со счетом 0:2.

Лунин подписал контракт с «Реалом» летом 2018 года. До «Овьедо» он играл в аренде за «Леганес» и «Вальядолид».

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