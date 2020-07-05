Форвард «Депортиво» забил сумасшедшей бисиклетой покруче Криша и Бэйла

Гол «Депортиво»
Фото: Twitter
Какая же красотища!
«Депортиво» обыграл «Уэску» в матче второго дивизиона чемпионата Испании – 2:1.
На 43-й минуте игры случился шедевр – хозяева организовали шикарную стеночку на фланге, после подачи в штрафную нападающий Кристиан Сантос пробил через себя и попал точно в угол.
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- Гол Сантоса стал победным.
- «Уэска» идет на третьем месте и на пять очков отстает от лидирующего «Кадиса». «Депортиво» занимает 14-е место.
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