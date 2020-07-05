Форвард «Депортиво» забил сумасшедшей бисиклетой покруче Криша и Бэйла

Какая же красотища!

«Депортиво» обыграл «Уэску» в матче второго дивизиона чемпионата Испании – 2:1.

На 43-й минуте игры случился шедевр – хозяева организовали шикарную стеночку на фланге, после подачи в штрафную нападающий Кристиан Сантос пробил через себя и попал точно в угол.

Чемпионат Испании Хави продлил контракт с «Аль-Саддом» – камбэк в «Барселону» откладывается 4 ЧАСОВ НАЗАД

Гол Сантоса стал победным.

«Уэска» идет на третьем месте и на пять очков отстает от лидирующего «Кадиса». «Депортиво» занимает 14-е место.

Рамос выдает лучший сезон в карьере и тащит «Реал» к чемпионству. Серхио – не токсичный, как Месси

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Испании Goal: окружение Месси намеренно вбросило информацию о его уходе – Лео недоволен Бартомеу 7 ЧАСОВ НАЗАД