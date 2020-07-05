Футбол
Чемпионат Испании. 2-й дивизион

Форвард «Депортиво» забил сумасшедшей бисиклетой покруче Криша и Бэйла

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Гол «Депортиво»

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через час

Какая же красотища!

«Депортиво» обыграл «Уэску» в матче второго дивизиона чемпионата Испании – 2:1.

На 43-й минуте игры случился шедевр – хозяева организовали шикарную стеночку на фланге, после подачи в штрафную нападающий Кристиан Сантос пробил через себя и попал точно в угол.

Чемпионат Испании

Хави продлил контракт с «Аль-Саддом» – камбэк в «Барселону» откладывается

4 ЧАСОВ НАЗАД
  • Гол Сантоса стал победным.
  • «Уэска» идет на третьем месте и на пять очков отстает от лидирующего «Кадиса». «Депортиво» занимает 14-е место.

Рамос выдает лучший сезон в карьере и тащит «Реал» к чемпионству. Серхио – не токсичный, как Месси

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Испании

Goal: окружение Месси намеренно вбросило информацию о его уходе – Лео недоволен Бартомеу

7 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Испании. 2-й дивизион

Лунин в мешковатом прыжке потащил пенальти в матче с «Депортиво»

17/06/2020 В 22:07
По теме
ФутболЧемпионат Испании. 2-й дивизионДепортиво Ла-КоруньяУэска
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир