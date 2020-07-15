Игрок «Кадиса» так бурно праздновал выход в элиту, что его обвинили в употреблении кокаина

Парень обиделся, пошел в больницу и сдал отрицательный тест.

«Кадис» за два тура до финиша обеспечил себе прорыв из Сегунды в Примеру. Команда из Андалусии сыграет в высшей испанской лиге впервые с сезона-2005/06.

После того, как «Кадис» официально оформил промоушн, команда закатила знатные гуляния. А нападающий Нано Меса дал максимально странное интервью клубному телевидению: игрок приобнимал ведущего, тер нос и «блестел стеклянными глазами».

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Фанаты даже заподозрили Месу в употреблении кокаина; в частности, видео на ютьюбе с его участием дали название «Нано Меса празднует выход «Кадиса» и кокаиновые дорожки».

Самому футболисту не понравилась такая слава – и он выступил в соцсетях с открытым письмом, приложив к нему отрицательный тест на кокаин. «То, что вы видели, лишь результат эйфории от такого значимого события. Это радость от достижения цели, ради которой мы упорно трудились. Спустя столько тяжелых для клуба лет мы вернулись и осознаем значимость момента», – написал Меса.

Нано выступал за «Кадис» на правах аренды из «Эйбара», на его счету четыре гола и пять ассистов за 27 игр.

Следующий сезон Меса также проведет в Андалусии – вернувшийся в Примеру «Кадис» уже договорился о выкупе нападающего за 1,4 млн евро.

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