«Лас-Пальмас» придумал интересный способ сэкономить.

Клуб второго дивизиона Испании «Лас-Пальмас» придумал очень сложную схему, чтобы избавиться от полузащитника Таны Домингеса.

В феврале 2020-го года команда начала в отношении полузащитника дисциплинарное расследование и прекратила выплаты по контракту. Дошло до того, что клуб нанял детектива для слежки за испанцем – как сообщает Marca, в «Лас-Пальмас» надеялись поймать футболиста на чем-нибудь грязненьком и правомерно разорвать с ним договор, действующий до 2023 года.

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Детектив следил за каждым шагом футболиста на протяжении месяца и представил результаты работы клубу, а представители игрока уже выдвинули команде обвинения. Испанская ассоциация футболистов призвала «Лас-Пальмас» выплатить футболисту причитающуюся за прошлый сезон зарплату.

Сам игрок хранит молчание в отношении ситуации, но близкие к нему люди уверены, что детектив не сумел ничего нарыть.

Прошлый сезон Сегунды клуб завершил на девятом месте.

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