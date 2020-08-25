Футбол
Чемпионат Испании. 2-й дивизион

Marca: клуб Сегунды нанял детектива, чтобы уличить игрока в нарушениях и скорее разорвать контракт

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Тана Домингес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 28 минут

«Лас-Пальмас» придумал интересный способ сэкономить.

Клуб второго дивизиона Испании «Лас-Пальмас» придумал очень сложную схему, чтобы избавиться от полузащитника Таны Домингеса.

В феврале 2020-го года команда начала в отношении полузащитника дисциплинарное расследование и прекратила выплаты по контракту. Дошло до того, что клуб нанял детектива для слежки за испанцем – как сообщает Marca, в «Лас-Пальмас» надеялись поймать футболиста на чем-нибудь грязненьком и правомерно разорвать с ним договор, действующий до 2023 года.

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Детектив следил за каждым шагом футболиста на протяжении месяца и представил результаты работы клубу, а представители игрока уже выдвинули команде обвинения. Испанская ассоциация футболистов призвала «Лас-Пальмас» выплатить футболисту причитающуюся за прошлый сезон зарплату.

  • Сам игрок хранит молчание в отношении ситуации, но близкие к нему люди уверены, что детектив не сумел ничего нарыть.
  • Прошлый сезон Сегунды клуб завершил на девятом месте.

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29/08/2018 В 19:47
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ФутболЧемпионат Испании. 2-й дивизионЛас-Пальмас
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