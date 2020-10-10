УД Логроньес
    -
    17:00
    10.10.20
    Нуэво Лас-Гаунас
    Альмерия
      Чемпионат Испании. 2-й дивизион • Тур 5
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      Онлайн
      УД Логроньес - Альмерия
      Чемпионат Испании. 2-й дивизион - 10 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. 2-й дивизион. Следите за матчем УД Логроньес – Альмерия на Eurosport.ru! 10 октября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Серджио Родригес или Хосе Гомес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу УД Логроньес и Альмерия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются УД Логроньес и Альмерия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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