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Реал Овьедо - Спортинг Хихон

Чемпионат Испании. 2-й дивизион - 11 октября 2020

Футбол, Чемпионат Испании. 2-й дивизион. Следите за матчем Реал Овьедо – Спортинг Хихон на Eurosport.ru! 11 октября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Хосе Анхель Сиганда или Давид Гальего? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Овьедо и Спортинг Хихон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Реал Овьедо и Спортинг Хихон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

