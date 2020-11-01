Альмерия
    -
    23:00
    01.11.20
    Хуэгос Медитерранеос
    Жирона
      Чемпионат Испании. 2-й дивизион • Тур 10
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      Альмерия - Жирона

      Футбол, Чемпионат Испании. 2-й дивизион. Следите за матчем Альмерия – Жирона на Eurosport.ru! 1 ноября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосе Гомес или Франсиско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Альмерия и Жирона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Альмерия и Жирона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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