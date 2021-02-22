Реал Сарагоса
    -
    23:00
    22.02.21
    Ла Ромареда
    Алькоркон
      Чемпионат Испании. 2-й дивизион • Тур 26
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      Реал Сарагоса - Алькоркон

      Футбол, Чемпионат Испании. 2-й дивизион. Следите за матчем Реал Сарагоса – Алькоркон на Eurosport.ru! 22 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хуан Игнасио Мартинес или Хуан Антонио Анкела? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сарагоса и Алькоркон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Сарагоса и Алькоркон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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