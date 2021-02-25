У каждого футболиста есть главный момент карьеры: повезет, если это победа в Лиге чемпионов или хотя бы в РПЛ, грустно – когда это чудовищная травма или вышвыривание из родного клуба. У Алекса Санчеса, о котором вы вряд ли когда-либо слышали, этот момент наступил 8 ноября 2009 года. Закройте глаза и на несколько секунд представьте такую картину: Валенсия, забитый и шумящий стадион «Месталья», в атаке хозяев зажигает связка Силва – Пабло – Вилья и делает к перерыву 2:0. На скамейке у «Сарагосы», которая ничего не может сделать против команды Уная Эмери, сидит 20-летний юноша Алекс Санчес. Он практически ничем не отличается от остальных: разве что крутой статистикой – 12 голов в 10 матчах за резервную команду. Марселино, тренер «Сарагосы», подзывает Алекса и говорит ему готовиться к выходу на поле. 86-я минута, резервный судья поднимает табличку замены. Еще несколько секунд. И это случилось. В чемпионате Испании впервые за всю историю на поле появился футболист с одной рукой.

«Несомненно это был лучший момент в моей жизни. Это была мечта. Сбылось все, за что я боролся с момента своего рождения», – сказал нападающий спустя 11 лет в интервью SPORTbible.

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Обычно футболисты не помнят своего дебютного матча. Санчес – исключение. Он признался, что те 5-6 минут может пересказать в деталях.

«Помню каждый момент. Очень нервничал, потому что на стадионе собралось 50 000 человек. Это все, о чем я мог думать, когда разминался. Потом тренер сказал мне готовиться к выходу. В тот момент просто сосредоточился на том, чтобы получить удовольствие. После игры приходило сотни сообщений и звонков, но я сразу же позвонил своей семье, чтобы поделиться с ними счастьем», – продолжил Санчес.

Алекс уже родился с инвалидностью. На правой руке у него не было кисти. И футбол помог ему интегрироваться в общество. Сначала он играл исключительно для себя за местную школу, но в 15 лет понял, что может стать профи. Его пригласил главный клуб города – «Сарагоса». Переход получился сложным: Санчес вспоминал, как сталкивался с непониманием и намеренными препятствиями в развитии карьеры. Не все тренеры хотели видеть его не то что в главной, но даже в молодежной команде. Однако жизнь подготовила Алекса к испытаниям заранее. Его было не сломать постоянными намеками на неполноценность.

«Я всегда принимал себя таким, какой я есть. У меня было две ноги, чтобы ударить по мячу. Это самый важный фактор. Я никогда не обращал внимания на чужое мнение. Многие люди, которые говорят о футболе, никогда даже не пинали мяч. Когда ты начинаешь заниматься на профессиональном уровне, понимаешь, что некоторые партнеры не хотят, чтобы ты добился успеха. Футбол – самый индивидуальный из коллективных видов спорта, и ты должен быть к этому готов» – отметил он в том же интервью.

Санчес быстро показал свой уровень в молодежной команде, и дебют за основу был неизбежен исключительно по спортивным соображениям. Как признается теперь сам игрок, он оказался не готов к такому вниманию прессы. Это ударило психологически. Медиа искали детали биографии, эксперты жестко высказывались о возможности его игры на таком уровне, и никто не думал, что юноше недавно исполнилось 20 лет.

За «Сарагосу» он сыграл еще дважды, а потом уехал подальше от всеобщего внимания. В Сегунде с удовольствием приняли забивного форварда, а команда «Туделано» стала для него родной. Он отыграл за нее 5 сезонов. Также в карьере Санчеса была «Осасуна», «Теруэль» и австралийский «Сидней» (забил там 34 мяча в 44 матчах). Сейчас Санчес вернулся в «Туделано» и уже точно воспринимается больше, чем просто футболист.

Он – образец для людей с ограниченными возможностями, которые хотят сделать карьеру в спорте. Алекс рассказывает, что до сих пор получает письма с благодарностью от родителей детей, которых он вдохновил. В ближайшие месяцы Санчес выпустит книгу, где расскажет детали принятия собственной инвалидности.

«Очень важно нормализовать инвалидность в раннем возрасте. Быть ​​образцом для подражания – это прекрасно. В детстве у меня не было такого человека, поэтому, если смогу помочь, буду счастлив», – сказал он.

Также Санчес получил докторскую степень в области права, степень магистра политологии и написал книгу о правах человека в спорте.

«Жизнь – это страсть, я всегда был очень увлечен футболом и законом. Большую часть жизни я провел в футболе, остальную хочу посвятить работе с законами», – подытожил футболист.

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