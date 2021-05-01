В Сегунде вратарь «Сарагосы» забил мяч в добавленное время и спас ничью для своей команды.

«Сарагоса» играла против «Луго» в рамках 37-го тура и уступала со счетом 1:2. На 96-й минуте голкипер Кристиан Альварес прибежал к воротам соперника перед штрафным ударом. Именно он успешно замкнул навес и добыл для своей команды ничью 2:2.

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«Сарагоса» идет на 15-м месте, «Луго» – на предпоследнем 21-м.

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