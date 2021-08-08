ЛГБТ-сообщество Fuenla Entiende обратилось к руководству «Фуэнлабрады» с требованием расторгнуть контракт с украинским нападающим Романом Зозулей.

Зозуля перешел в клуб из второго испанского дивизиона 31 июля. Но спустя неделю местное ЛГБТ-сообщество выступило против трансфера 31-летнего футболиста, обвинив его в фашистских взглядах.

«Зозуля публично поддерживал украинское военизированное формирование, которое связано с радикальными организациями, а в социальных сетях позировал на фоне нацисткой нумерологии. Кроме того, Зозулю на матчах публично поддерживали политические лидеры ультраправой испанской партии VOX.

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Спорт способствует развитию толерантности и взаимоуважения, но подобный переход может повлечь появление конфликтных ситуаций в нашем городе, вероятность которых будет увеличиваться каждый раз, когда будет играть Зозуля. Во всем мире известно, что люди со взглядами Зозули нетерпимы к инакомыслию и склонны совершать нападения на иммигрантов и представителей сексуальных меньшинств.

В нашем городе, который является эталоном защиты прав человека, не место подобным фашистским, ксенофобским и гомофобским идеям и ценностям, которые не имеют ничего общего со спортивными ценностями и противоречат ценностям, которые город Фуэнлабрада строил и отстаивал на протяжении многих лет», – говорится в заявлении Fuenla Entiende

В 2017 году Зозуля сфотографировался с шарфом, на котором изображен идеолог украинских националистов Степан Бандера.

В том же году году Зозуля должен был перейти в «Райо» из «Бетиса», но болельщики устроили акцию против Романа из-за его правых взглядов, и руководство в тот же день отменило трансфер украинца.

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