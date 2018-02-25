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Арсенал - Манчестер Сити
Кубок английской Лиги - 25 февраля 2018
Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Арсенал – Манчестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 25 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Арсен Венгер или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Арсенал – Манчестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Арсенал и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Кубок Лиги дарит Англии главный матч сезона, потому что чемпионат давно все. Новый кубковый триумф Арсена или начало золотого хет-трика Пепа? Узнаем совсем скоро.