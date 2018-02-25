«Арсенал» – «Манчестер Сити»: перед финалом Кубка английской Лиги

Арсен очень сильно мечтает о Кубке Лиги – это единственный внутренний трофей, который ему еще не покорился. Француз дважды играл в финале, но оба раза получал лишь утешительную медаль и грамоту на стенку. Для Пепа этот кубок может стать первым титулом с «Сити». Кто-то возьмет чашку впервые – это суперинтрига и эмоции.

Кто посмотрит матч по ТВ

Плохая новость для фанатов «Сити» – мышечная проблема может помешать Стерлингу сыграть на «Уэмбли». Разные источники утверждают про разные варианты, но ничего не понятно. Возможно появление и Жезуса, но тоже мало вероятно.

Точно не сыграет Делф – британец отбывает дисквалификацию за удаление в матче против «Уигана». Место в воротах займет Браво: перед игрой Гвардиола отметил, что «Сити» попал в финал благодаря сэйвам Клаудио, поэтому чилиец заслужил быть в старте.

У «Арсенала» тоже может случиться крупная потеря: не очень понятно состояние Рэмзи. Валлиец набрал классную форму, но получил повреждение.

Точно пропустят игру травмированные Касорла и Ляказетт, а Мхитарян заявлен в турнире за «МЮ».

Форма

На пути к финалу «Арсенал» забил всего шесть мячей. Это худший показатель финалиста за всю историю турнира. Но это еще и говорит о том, что в обороне у «канониров» порядок. Звучит смешно, однако это факт.

У «Сити» тоже были гигантские трудности. «Горожане» дважды висели на волоске от вылета и спасались в серии пенальти (спасибо Браво).

С формой у «горожан» все в порядке: они оступились только в Кубке Англии. В АПЛ отрыв все еще огромен, четвертьфинал ЛЧ гарантирован. У «Арсенала» жесткие проблемы: команда проиграла дома лилипутскому «Эстерсунду». В семи последних матчах АПЛ у «канониров» лишь две победы.

Кто что сказал

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: «Мы вышли в финал с абсолютным желанием его выиграть. Все ждут захватывающей игры. Уверен, что она такой и получится. Этот матч – отличная возможность доказать, что мы находимся на уровне «Сити».

Пеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»: «Мы должны выигрывать титулы, чтобы придать особую ценность тому, что делаем в этом сезоне. В начале августа я сказал, что нас будут судить по количеству трофеев. Так же, как и 5-6 наших соперников.

Я не люблю упускать титулы. Я бы предпочел проиграть матч в АПЛ, чем уступить «Уигану» в Кубке Англии. Это футбол, случиться может все. Мы должны сосредоточиться на других турнирах». (Sky Sports)

Лицом к лицу

Это восьмой финал «Арсенала» за всю историю Кубка Лиги. «Канониры» слили 5 решающих матчей – это худший результат турнира.

Для «Сити» этот финал шестой в истории (4 победы). За последние 5 лет «горожане» трижды добирались до «Уэмбли» (3 победы).

«Арсенал» и «Сити» дважды встречались на «Уэмбли» – оба раза победили «канониры».

Гвардиола выиграл 6 финалов из 7. Пеп лишь раз уступил «Реалу» в финале Кубка Испании в 2011-м.

Венгер выиграл в Англии 7 финалов из 10.

Агуэро забивал в каждой из четырех последних встреч с «Арсеналом» (4 мяча).

Люди в черном

Финал доверен Крэйгу Поусону. 38-летний арбитр работал в 18 матчах АПЛ-2017/18: в них он показал 65 желтых и 4 красных карточки, не поставив ни одного пенальти.

При Поусоне «Арсенал» в этом сезоне жестко слил «Ливерпулю» (0:4) и оторвался на «Эвертоне» (5:2). «Сити» при Крэйге только побеждал: «Сток» (7:2), «Хаддерсфилд» (2:1) и «Тоттенхэм» (4:1).

В центре внимания

Покажет класс

«Сити» может стать любимым клиентом Пьер-Эмерика. Защитники «Сити» играют очень высоко, а Обамеянг большой мастер шкериться за спинами. Эдерсон бы подстраховал, но играть будет Браво – шанс габонца стать героем «Арсенала».

Обделается

Браво – герой финального пути «Сити», но вряд ли он будет так хорош, если в решающем матче не будет серии пенальти. Он хуже Эдерсона играет ногами, а после его привозов нервничают защитники. Клаудио отвратительно страхует партнеров, чем воспользуется реактивный Обамеянг.

Котировки букмекеров

«Сити» – явный фаворит финала. Любой другой результат котируется как суперсенсация. Ты можешь наказать букмекеров за неуважение к Венгеру и заработать на их ошибках.

Победа «Арсенала»: 5,35

Ничья: 4,66

Победа «Сити»: 1,6

Линия на матчи АПЛ

Ориентировочные составы

«Арсенал»

«Сити»

Вопрос дня

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