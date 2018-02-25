Арсен Венгер не считал Кубок Лиги за трофей, но теперь это последний шанс спасти сезон

Мемчики про ожидание/реальность остались в прошлом, но в случае с «Арсеналом» актуальны каждый год. После подписания нового контракта Венгер предупредил, что бросит серьезный вызов в чемпионской гонке АПЛ – подходящий момент, наконец, настал. Спустя восемь месяцев единственным шансом Арсена спасти сезон остался Кубок Лиги.

За 11 матчей до финиша «Арсенал» уступает «Сити» 27 очков – через пару туров «пушкари» лишатся даже математических шансов на титул. Из Кубка Англии «Арсенал» слилися еще в третьем раунде, а Лига Европы распухла из-за команд, которые в это время года рубятся в плей-офф ЛЧ. Вдобавок, Венгер не может рассчитывать на Обамеянга – шансы «Атлетико», «Боруссии» и даже «Лацио» котируются чуть выше.

Ставка на Кубок Лиги доказывает: «Арсенал» окончательно скатился на дно. Четвертый по значимости турнир Венгер всегда использовал для обкатки зеленых парней: 86 игроков дебютировали за «канониров» в этом соревновании. Среди вполне достойных Фабрегаса и Эшли Коула затесались настолько талантливые ребята, что их не узнавали в лицо даже собственные фаны.

Отношение Венгера к Кубку Лиги прояснилось еще в первом полном сезоне за «Арсенал». В стартовом раунде с «Бирмингемом» мсье выпустил Альберто Мендеса и Кристофера Вре – болельщики, заполнившие «Хайбери», не понимали, кто это вообще такие. Еще один игрок, пробравшийся в старт – Джейсон Кроу. Парень сделал имя удалением на 33-й секунде, чем установил рекорд для игроков-дебютантов.

Такой подход стал обычным явлением для Венгера. В новом сезоне Арсен снова включил политику ротации и вылетел из турнира после позорных 0:5 от «Челси». Француз знал, что такое может произойти, но через год повторил ошибку с «Ипсвичем». Фанаты смекнули: на стадион пришли только 26 тысяч болельщиков, хотя клуб устроил 25-процентную скидку на билеты.

Даже в удачные годы Венгер не скрывал, что Кубок Лиги ему неинтересен. В сезоне-2007/08 «пушкари» добрались до финала, но француз не прогнулся и на игру с «Челси» тоже выкатил полуторный состав. Тео Уолкотт воспользовался шансом, забив дебютный гол за «Арсенал», но клуб снова остался без трофея из-за дубля Дрогба.

Принципы Венгера вернулись к нему бумерангом. В сезоне-2010/11 «Арсенал», наконец, всерьез отнесся к турниру, Арсен развернул сильнейший лайн-ап в финале с «Бирмингемом», но все равно проиграл команде, которая через пару месяцев вылетела из АПЛ. Главные виновники – Шченсный и Косьельни, устроившие ад рядом с вратарской.

В последние годы перфомансы «Арсенала» в Кубке Лиги все чаще напоминают цирк. Хороший пример – сезон-2012/13. Сначала «канониры» выбили «Рединг» со счетом 7:5, хотя по ходу матча уступали с разницей в четыре мяча. Самое забавное, что Жиру и Коклен побросали футболки фанатам при счете 4:4 – ребятам не объяснили, что в Кубке Лиги предусмотрены экстра-таймы.

Триллер в Рединге навсегда стал одним из величайших моментов турнира, но «Арсенал» как всегда все испортил. В четвертьфинале «пушкари» проиграли в серии пенальти «Брэдфорду» – команде четвертого дивизиона. На решения Венгера уже никто не жаловался: Арсен выпустил сильнейшую четверку защитников, но не уберегся от очередного провала.

С сезона-2013/14 результаты «пушкарей» вообще не поражают воображение: «Арсенал» вылетел из третьего раунда, дважды – из четвертого, еще раз – в четвертьфинале. За этот отрезок клуб трижды брал Кубок Англии – в какой-то степени Венгер оказался прав, а Кубок Лиги заслуженно стал второстепенным турниром.

В этой кампании все совсем по-другому: Венгер даже решился на редкое перестроение по ходу игры (переход на тройку защитников), чтобы сломить в полуфинале «Челси». Переиграть тактически Конте – похвальное достижение, но эволюция «Арсенала» проходит совсем не так, как хотят фанаты.

Три стадии ужасов «пушкарей» выглядят так:

1. Венгер приносит в жертву Кубок Лиги ради борьбы за чемпионство в АПЛ

2. Венгер отказывается от Кубка Лиги ради успехов в Кубке Англии

3. Кубок Лиги остается единственным шансом Венгера на трофей

Изменения в уровне амбиций Арсена прослеживаются даже по его репликам. В 2005-м француз сказал, что вообще не считает победу в Кубке Лиги за успех. Спустя 12 лет выступил против закрытия турнира. «Учитывая, под каким давлением сейчас находится любой топ-клуб, нельзя жертвовать ни одним трофеем», – аргументировал коуч.

Позиция Венгера объяснима: на попадание в топ-4 АПЛ претендуют уже шесть команд, а победу в ЛЧ разыгрывают, как правило, только четыре клуба («Реал», «Бавария», «Барселона» + «Ювентус»/«Атлетико»). «Арсеналу» с его возможностями все сложнее в лакшери-турнирах – логично, что ставка на Кубки резко возросла.

Проблема в том, насколько глубоко пал клуб за последние годы. «Арсенал» рискует второй год подряд остаться без ЛЧ, уже в марте лишится всех шансов на титул, а отдушиной для клуба оказался турнир, на который 20 лет забивал тренер. Босс, который еще недавно клялся, что «пушкари» готовы к чемпионству в АПЛ.

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