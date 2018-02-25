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Арсен Венгер не считал Кубок Лиги за трофей, но теперь это последний шанс спасти сезон

Венгер не считал Кубок Лиги за трофей, но теперь это последний шанс спасти сезон
Вячеслав Палагин

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Еще одно доказательство, что «Арсенал» грохнулся на дно.

Мемчики про ожидание/реальность остались в прошлом, но в случае с «Арсеналом» актуальны каждый год. После подписания нового контракта Венгер предупредил, что бросит серьезный вызов в чемпионской гонке АПЛ – подходящий момент, наконец, настал. Спустя восемь месяцев единственным шансом Арсена спасти сезон остался Кубок Лиги.

За 11 матчей до финиша «Арсенал» уступает «Сити» 27 очков – через пару туров «пушкари» лишатся даже математических шансов на титул. Из Кубка Англии «Арсенал» слилися еще в третьем раунде, а Лига Европы распухла из-за команд, которые в это время года рубятся в плей-офф ЛЧ. Вдобавок, Венгер не может рассчитывать на Обамеянга – шансы «Атлетико», «Боруссии» и даже «Лацио» котируются чуть выше.

Ставка на Кубок Лиги доказывает: «Арсенал» окончательно скатился на дно. Четвертый по значимости турнир Венгер всегда использовал для обкатки зеленых парней: 86 игроков дебютировали за «канониров» в этом соревновании. Среди вполне достойных Фабрегаса и Эшли Коула затесались настолько талантливые ребята, что их не узнавали в лицо даже собственные фаны.

Отношение Венгера к Кубку Лиги прояснилось еще в первом полном сезоне за «Арсенал». В стартовом раунде с «Бирмингемом» мсье выпустил Альберто Мендеса и Кристофера Вре – болельщики, заполнившие «Хайбери», не понимали, кто это вообще такие. Еще один игрок, пробравшийся в старт – Джейсон Кроу. Парень сделал имя удалением на 33-й секунде, чем установил рекорд для игроков-дебютантов.

Такой подход стал обычным явлением для Венгера. В новом сезоне Арсен снова включил политику ротации и вылетел из турнира после позорных 0:5 от «Челси». Француз знал, что такое может произойти, но через год повторил ошибку с «Ипсвичем». Фанаты смекнули: на стадион пришли только 26 тысяч болельщиков, хотя клуб устроил 25-процентную скидку на билеты.

Даже в удачные годы Венгер не скрывал, что Кубок Лиги ему неинтересен. В сезоне-2007/08 «пушкари» добрались до финала, но француз не прогнулся и на игру с «Челси» тоже выкатил полуторный состав. Тео Уолкотт воспользовался шансом, забив дебютный гол за «Арсенал», но клуб снова остался без трофея из-за дубля Дрогба.

Принципы Венгера вернулись к нему бумерангом. В сезоне-2010/11 «Арсенал», наконец, всерьез отнесся к турниру, Арсен развернул сильнейший лайн-ап в финале с «Бирмингемом», но все равно проиграл команде, которая через пару месяцев вылетела из АПЛ. Главные виновники – Шченсный и Косьельни, устроившие ад рядом с вратарской.

В последние годы перфомансы «Арсенала» в Кубке Лиги все чаще напоминают цирк. Хороший пример – сезон-2012/13. Сначала «канониры» выбили «Рединг» со счетом 7:5, хотя по ходу матча уступали с разницей в четыре мяча. Самое забавное, что Жиру и Коклен побросали футболки фанатам при счете 4:4 – ребятам не объяснили, что в Кубке Лиги предусмотрены экстра-таймы.

Триллер в Рединге навсегда стал одним из величайших моментов турнира, но «Арсенал» как всегда все испортил. В четвертьфинале «пушкари» проиграли в серии пенальти «Брэдфорду» – команде четвертого дивизиона. На решения Венгера уже никто не жаловался: Арсен выпустил сильнейшую четверку защитников, но не уберегся от очередного провала.

С сезона-2013/14 результаты «пушкарей» вообще не поражают воображение: «Арсенал» вылетел из третьего раунда, дважды – из четвертого, еще раз – в четвертьфинале. За этот отрезок клуб трижды брал Кубок Англии – в какой-то степени Венгер оказался прав, а Кубок Лиги заслуженно стал второстепенным турниром.

В этой кампании все совсем по-другому: Венгер даже решился на редкое перестроение по ходу игры (переход на тройку защитников), чтобы сломить в полуфинале «Челси». Переиграть тактически Конте – похвальное достижение, но эволюция «Арсенала» проходит совсем не так, как хотят фанаты.

Три стадии ужасов «пушкарей» выглядят так:

1. Венгер приносит в жертву Кубок Лиги ради борьбы за чемпионство в АПЛ

2. Венгер отказывается от Кубка Лиги ради успехов в Кубке Англии

3. Кубок Лиги остается единственным шансом Венгера на трофей

Изменения в уровне амбиций Арсена прослеживаются даже по его репликам. В 2005-м француз сказал, что вообще не считает победу в Кубке Лиги за успех. Спустя 12 лет выступил против закрытия турнира. «Учитывая, под каким давлением сейчас находится любой топ-клуб, нельзя жертвовать ни одним трофеем», – аргументировал коуч.

Позиция Венгера объяснима: на попадание в топ-4 АПЛ претендуют уже шесть команд, а победу в ЛЧ разыгрывают, как правило, только четыре клуба («Реал», «Бавария», «Барселона» + «Ювентус»/«Атлетико»). «Арсеналу» с его возможностями все сложнее в лакшери-турнирах – логично, что ставка на Кубки резко возросла.

Проблема в том, насколько глубоко пал клуб за последние годы. «Арсенал» рискует второй год подряд остаться без ЛЧ, уже в марте лишится всех шансов на титул, а отдушиной для клуба оказался турнир, на который 20 лет забивал тренер. Босс, который еще недавно клялся, что «пушкари» готовы к чемпионству в АПЛ.

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