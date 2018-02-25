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Петр Чех деградирует в среднего вратаря. Виноват Арсен Венгер

Чех деградирует в среднего вратаря. Виноват Венгер
Дарья Исаева

17 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Система «Арсенала» ломает лучших.

Дерби северного Лондона напомнило, какой крутой вратарь Петр Чех. Редкие перфомансы лишь сильнее подчеркивают, как он сдал в этом сезоне: Петр косячит при дальних ударах и на ленточке, пропускает унылые мячи и все пенальти подряд. Кипер сейчас в такой форме, что дай ему в руки барабанные палки – он начнет есть ими суши.

Модель колумниста StatsBomb Колина Трейнора – одна из топовых для оценки вратарей, и она высоко рейтингует Чеха. Цифры по шот-стоппингу (отражению идущих в створ ударов) – мощное подтверждение его стабильности, класса и скилла: на отметке под 900 ударов он в среднем пропускает на 10% меньше ожидаемого. В сезоне-2017/18 Петр неожиданно среди худших по сэйвам, но выборка слишком маленькая, чтобы убивать его за это. Давайте за другое.

Чех совершил больше всех ошибок, приведших к голу, среди вратарей топ-5 лиг – четыре штуки в 27 матчах. Для сравнения, его предшественник Войцех Шченсный за 85 матчей в Серии А привез трижды.

Но главная беда – пенальти. За три сезона Чех пропустил все 16 раз, когда мяч шел в створ. Он не облажался, только когда это сделали за него: Мората выстрелил в штангу, Куртуа – в небо. При этом Петр только два раза угадал направление удара. По сравнению с этим личный антирекорд по пропущенным мячам в девяти матчах подряд – пустяк с возможным апдейтом туром позже.

По данным Opta, 14% всех 11-метровых в АПЛ отражены голкиперами. Сейчас у лондонцев такой же процент, несмотря на лютую серию неудач: 23 пропущенных пенальти подряд – абсолютный рекорд лиги. Примерно то же происходит в других соревнованиях: в первом матче против «Эстерсунда» с 28-й для «Арсенала» попытки Оспина наконец-то взял удар.

Лондонцы забили на пенальти, и это плохо. За три последних сезона в штрафной «Арсенала» ставили на точку 3, 1 и 10 раз соответственно. Серьезный разброс (1 и 10 – явные недобор и перебор). В текущем – пока 4, но цифра еще может возрасти. Самый очевидный вывод: соперник понимает, что точка и точный удар – стопудовый гол. С другой стороны – не факт, что условный Деле Алли падает в штрафной именно поэтому.

Петр Чех

Петр ЧехGetty Images

В финале Лиги чемпионов-2011/12 Чех в серии пенальти угадывает вектор всех пяти ударов и тащит мячи Роббена и Олича, а спустя несколько сезонов прыгает правильно один раз из девяти – кто-то явно халтурит. Кто-то – не один человек и даже не два. Мы не можем объективно оценивать работу тренеров вратарей (лишь догадки, исходящие из результата), но совершенно очевидно: в команде катастрофичный предматчевый анализ.

Карта нанесенных ударов даже с разбросом многое говорит о бьющем и подсказывает, как против него действовать. В этом случае нужно довериться группе аналитиков, которую Арсен Венгер не подпускает к первой команде – инсайд от надежного человека, который работал в Англии.

В идеале вратарь сам должен интересоваться такими темами, и если его не тренируют как надо – надо либо изучать соперника самостоятельно, либо требовать изменений. Очевидно, что Чех этого не делает, и это объяснимо. «Челси» как минимум последнее десятилетие очень мощно работает с вратарями, и нет сомнений, что Петр привык полагаться на других в вопросах подготовки.

Статистика Чеха за три сезона в АПЛ за «Арсенал»:

Сезон Минуты Удары в створ Пропущено Сухие Результативные ошибки Сэйвы Сэйвов на гол
2015 3060 126 28 16 2 75 2,68
2016 3098 150 36 12 1 96 2,67
2017 2409 96 36 9 4 57 1,58

Летом «Арсенал» пытался купить у «Челси» тренера вратарей Кристофа Лоллишона, с которым Петр сблизился за полтора года в «Ренне» и за восемь сезонов в «Челси». «Гуннеры» рассматривали его как альтернативу шефу вратарей Венгера Джерри Пейтону. В 15-летнюю эпоху Пейтона стабильно жег в раме только Леманн, а другие – только после ухода: Шченсный – в «Роме» и «Юве»; Фабианьский – в «Суонси». Скверная закономерность, но в случае с Чехом очевидно – проблема в законсервированной системе.

«За четыре месяца со Спаллетти я научился большему, чем за 10 лет в Англии», – резюмировал Шченсный за год до окончательного отъезда из Лондона. Он понимал: во вратарском вопросе «Арсенала» главенствует принцип иерархии, а не конкуренции.

Арсен Венгер

Арсен ВенгерGetty Images

Венгер боится устареть. Он одержим тенденциями больших клубов вроде привязки голкиперов к разным турнирам. Ирония в том, что этот тренд вместе с другими явлениями лишь подтверждает, что «Арсенал» уже не топ. «У меня два вратаря мирового уровня, у которых равные шансы на игру. У таких голкиперов должна быть игровая практика. У нас есть четкое правило на этот сезон, и они знают об этом», – француз часто отмечает неприкосновенность первого номера. Он подчеркивает, что абсолютно уверен в Оспине, при этом предпочитая нездорового Чеха здоровому колумбийцу.

Статистика Чеха (АПЛ) и Оспины (Лига Европы) в этом сезоне:

Игрок Минуты Удары в створ Пропущено Сухие Результативные ошибки Сэйвы Сэйвов на гол
Чех 2409 96 36 9 4 57 1,58
Оспина 540 25 4 2 0 15 2,5

Один в условиях фатальной безнадеги гниет от «Донкастера» к «Эстерсунду», другой благословлен на худший сезон в карьере. Петр не чувствует конкуренции – он ощущает безопасность: «Арсенал» дает ему то, что с возвращением Куртуа не смог дать «Челси». Венгер избегает нужных решений из страха, что один из нескольких игроков с авторитетом в клубе восстанет против него.

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