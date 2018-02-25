Петр Чех деградирует в среднего вратаря. Виноват Арсен Венгер

Дерби северного Лондона напомнило, какой крутой вратарь Петр Чех. Редкие перфомансы лишь сильнее подчеркивают, как он сдал в этом сезоне: Петр косячит при дальних ударах и на ленточке, пропускает унылые мячи и все пенальти подряд. Кипер сейчас в такой форме, что дай ему в руки барабанные палки – он начнет есть ими суши.

Модель колумниста StatsBomb Колина Трейнора – одна из топовых для оценки вратарей, и она высоко рейтингует Чеха. Цифры по шот-стоппингу (отражению идущих в створ ударов) – мощное подтверждение его стабильности, класса и скилла: на отметке под 900 ударов он в среднем пропускает на 10% меньше ожидаемого. В сезоне-2017/18 Петр неожиданно среди худших по сэйвам, но выборка слишком маленькая, чтобы убивать его за это. Давайте за другое.

Чех совершил больше всех ошибок, приведших к голу, среди вратарей топ-5 лиг – четыре штуки в 27 матчах. Для сравнения, его предшественник Войцех Шченсный за 85 матчей в Серии А привез трижды.

Но главная беда – пенальти. За три сезона Чех пропустил все 16 раз, когда мяч шел в створ. Он не облажался, только когда это сделали за него: Мората выстрелил в штангу, Куртуа – в небо. При этом Петр только два раза угадал направление удара. По сравнению с этим личный антирекорд по пропущенным мячам в девяти матчах подряд – пустяк с возможным апдейтом туром позже.

По данным Opta, 14% всех 11-метровых в АПЛ отражены голкиперами. Сейчас у лондонцев такой же процент, несмотря на лютую серию неудач: 23 пропущенных пенальти подряд – абсолютный рекорд лиги. Примерно то же происходит в других соревнованиях: в первом матче против «Эстерсунда» с 28-й для «Арсенала» попытки Оспина наконец-то взял удар.

Лондонцы забили на пенальти, и это плохо. За три последних сезона в штрафной «Арсенала» ставили на точку 3, 1 и 10 раз соответственно. Серьезный разброс (1 и 10 – явные недобор и перебор). В текущем – пока 4, но цифра еще может возрасти. Самый очевидный вывод: соперник понимает, что точка и точный удар – стопудовый гол. С другой стороны – не факт, что условный Деле Алли падает в штрафной именно поэтому.

Петр ЧехGetty Images

В финале Лиги чемпионов-2011/12 Чех в серии пенальти угадывает вектор всех пяти ударов и тащит мячи Роббена и Олича, а спустя несколько сезонов прыгает правильно один раз из девяти – кто-то явно халтурит. Кто-то – не один человек и даже не два. Мы не можем объективно оценивать работу тренеров вратарей (лишь догадки, исходящие из результата), но совершенно очевидно: в команде катастрофичный предматчевый анализ.

Карта нанесенных ударов даже с разбросом многое говорит о бьющем и подсказывает, как против него действовать. В этом случае нужно довериться группе аналитиков, которую Арсен Венгер не подпускает к первой команде – инсайд от надежного человека, который работал в Англии.

В идеале вратарь сам должен интересоваться такими темами, и если его не тренируют как надо – надо либо изучать соперника самостоятельно, либо требовать изменений. Очевидно, что Чех этого не делает, и это объяснимо. «Челси» как минимум последнее десятилетие очень мощно работает с вратарями, и нет сомнений, что Петр привык полагаться на других в вопросах подготовки.

Статистика Чеха за три сезона в АПЛ за «Арсенал»:

Сезон Минуты Удары в створ Пропущено Сухие Результативные ошибки Сэйвы Сэйвов на гол 2015 3060 126 28 16 2 75 2,68 2016 3098 150 36 12 1 96 2,67 2017 2409 96 36 9 4 57 1,58

Летом «Арсенал» пытался купить у «Челси» тренера вратарей Кристофа Лоллишона, с которым Петр сблизился за полтора года в «Ренне» и за восемь сезонов в «Челси». «Гуннеры» рассматривали его как альтернативу шефу вратарей Венгера Джерри Пейтону. В 15-летнюю эпоху Пейтона стабильно жег в раме только Леманн, а другие – только после ухода: Шченсный – в «Роме» и «Юве»; Фабианьский – в «Суонси». Скверная закономерность, но в случае с Чехом очевидно – проблема в законсервированной системе.

«За четыре месяца со Спаллетти я научился большему, чем за 10 лет в Англии», – резюмировал Шченсный за год до окончательного отъезда из Лондона. Он понимал: во вратарском вопросе «Арсенала» главенствует принцип иерархии, а не конкуренции.

Арсен ВенгерGetty Images

Венгер боится устареть. Он одержим тенденциями больших клубов вроде привязки голкиперов к разным турнирам. Ирония в том, что этот тренд вместе с другими явлениями лишь подтверждает, что «Арсенал» уже не топ. «У меня два вратаря мирового уровня, у которых равные шансы на игру. У таких голкиперов должна быть игровая практика. У нас есть четкое правило на этот сезон, и они знают об этом», – француз часто отмечает неприкосновенность первого номера. Он подчеркивает, что абсолютно уверен в Оспине, при этом предпочитая нездорового Чеха здоровому колумбийцу.

Статистика Чеха (АПЛ) и Оспины (Лига Европы) в этом сезоне:

Игрок Минуты Удары в створ Пропущено Сухие Результативные ошибки Сэйвы Сэйвов на гол Чех 2409 96 36 9 4 57 1,58 Оспина 540 25 4 2 0 15 2,5

Один в условиях фатальной безнадеги гниет от «Донкастера» к «Эстерсунду», другой благословлен на худший сезон в карьере. Петр не чувствует конкуренции – он ощущает безопасность: «Арсенал» дает ему то, что с возвращением Куртуа не смог дать «Челси». Венгер избегает нужных решений из страха, что один из нескольких игроков с авторитетом в клубе восстанет против него.

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