Getty Images
3 гвоздя Агуэро, Компани и Сильвы в крышку гроба с надеждами «Арсенала» на какой-нибудь титул
«Горожане» «канониров» не пощадили.
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка английской Лиги со счетом 3:0.
Начало разгрому на 18-й минуте положил Серхио Агуэро. Аргентинец получил дальний пас от Клаудио Браво, проскочил меж двух защитников и перебросил Давидом Оспиной.
На 58-й минуте Илкай Гюндоган пробил низом, а Венсан Компани подставил ногу и вогнал мяч в противоположный угол.
Окончательно добил «канониров» удар Давида Сильвы на 65-й минуте.
- «Сити» выиграл Кубок английской Лиги в пятый раз в истории. Это первый английский трофей Пепа Гвардиолы.
- Лига Европы – последняя надежда «Арсенала» выиграть что-нибудь.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте