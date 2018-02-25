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3 гвоздя Агуэро, Компани и Сильвы в крышку гроба с надеждами «Арсенала» на какой-нибудь титул

3 гвоздя Агуэро, Компани и Сильвы в крышку гроба с надеждами «Арсенала» на какой-нибудь титул
Eurosport

19 мин. назад

«Горожане» «канониров» не пощадили.

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка английской Лиги со счетом 3:0.

Начало разгрому на 18-й минуте положил Серхио Агуэро. Аргентинец получил дальний пас от Клаудио Браво, проскочил меж двух защитников и перебросил Давидом Оспиной.

На 58-й минуте Илкай Гюндоган пробил низом, а Венсан Компани подставил ногу и вогнал мяч в противоположный угол.

Окончательно добил «канониров» удар Давида Сильвы на 65-й минуте.

  • «Сити» выиграл Кубок английской Лиги в пятый раз в истории. Это первый английский трофей Пепа Гвардиолы.
  • Лига Европы – последняя надежда «Арсенала» выиграть что-нибудь.

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