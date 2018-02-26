Болеть за «Арсенал» – значит, испытывать непрерывную боль. Финал Кубка это снова подтвердил

Финал второго по важности английского кубка навевал на историчность. Разыгрывался не просто трофей, а счастливое начало успехаПепа (у Гвардиолы не было трофеев с «горожанами») или первый вин в Кубке Лиги для Арсена. Букмекеры уверенно ставили на «МС», и матч только подтвердил их догадки.

«Арсенал» не может найти баланс. У Арсена всего три модификации команды: гениальная атака, проходная защита или тотальный беспредел везде. Кажется, против «Сити» вышла третья. Парни Венгера настолько развлекались в финале, что совместными усилиями создали ровно столько же моментов, что и Клаудио Браво, который подарил Агуэро голевой пас. Вышло очень симпатично.

Никто не увидел в моменте с голом оборону. Шкодран Мустафи тоже, хотя он был краеугольным камнем трио защитников, которыми Арсен планировал напугать Пепа. Испанец когда-то в прошлом баттлился против Рамоса и Пепе, потому разложить на молекулярные частицы смешнявок из «Арсенала» не составило труда. Геометрический гол Компани после углового и изи катка от Сильвы в дальний угол прибили шансы «Арсенала» на светлое будущее.

«Канониры» явили миру худшую версию себя в главном матче сезона. Плохи были примерно все.

Защита у Арсена закончилась в том самом сезоне с 0 поражений, полузащита ушла с Росицки, Фабрегасом и Аршавиным. Атака показала себя в моменте с Обамеянгом на восьмой минуте. Случайный отскок, супермомент, фиаско.

Легко представить как в далеком, например, 2007-м какой-то абстрактный мальчик начал болеть за «Арсенал», потому что воодушевился непропорциональным, но мощным Адебайором или магией тогда еще целого Эдуардо. Мальчик повзрослел, начал ходить на стадион и получать. Получать от борнмутов, злейшего врага «Тоттенхэма». От «Эстерсунда». В финалах. Поражения в решающих матчах случаются и ничего противного в них нет, но они простительны, если команда борется. В финале Кубка Лиги борьбы не было.

Мальчик с «Уэмбли» – апофеоз правления Венгера в «Арсенале». «Сити» еще не успел забить в третий раз, как твиттер уже отправлял Арсена на покой. Потом забил Сильва, появился мальчик и стало не по себе уже обычным зрителям. Герой с трибун отлично передал эмоцию. «Арсенал»-2018 – это трагедия.

А «Манчестер Сити» – это про сказку. Чемпионат покорится через несколько туров, выход в четвертьфинала ЛЧ не произойдет, лишь если у игроков найдут допинг: форма Агуэро, Де Брёйне и Сане не растворится за пару недель. Пеп явно жаждет не Кубка Лиги, а другого – с большими ушами. «Сити» готов и к нему. В команде ожил Данило – он выдал голевой пас с позиции левого защитника. Фернандиньо сломался, но мгновенные замены от Пепа снова сделали центр поля крепким и непроходимым. Манкунианцы комплексны, разнообразны и очень опасны.

Сезон в Англии завершится через пару месяцев. За это время новые фанаты полюбят «Сити» и Пепа, которые несут в себе символизм голубого неба, а кто-то посереет и поседеет от жалкого «Арсенала». «Канониров» не спасли топ-покупки и не спасет, кажется, уже ничего. Кроме избавления от первых пяти букв названия клуба.

«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 0:3