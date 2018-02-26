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Болеть за «Арсенал» – значит, испытывать непрерывную боль. Финал Кубка это снова подтвердил

Болеть за «Арсенал» – значит, испытывать непрерывную боль. Финал Кубка это снова подтвердил
Дмитрий Панферов

54 мин. назад

«Канониры» несут людям только трагедию.

Финал второго по важности английского кубка навевал на историчность. Разыгрывался не просто трофей, а счастливое начало успехаПепа (у Гвардиолы не было трофеев с «горожанами») или первый вин в Кубке Лиги для Арсена. Букмекеры уверенно ставили на «МС», и матч только подтвердил их догадки.

«Арсенал» не может найти баланс. У Арсена всего три модификации команды: гениальная атака, проходная защита или тотальный беспредел везде. Кажется, против «Сити» вышла третья. Парни Венгера настолько развлекались в финале, что совместными усилиями создали ровно столько же моментов, что и Клаудио Браво, который подарил Агуэро голевой пас. Вышло очень симпатично.

Никто не увидел в моменте с голом оборону. Шкодран Мустафи тоже, хотя он был краеугольным камнем трио защитников, которыми Арсен планировал напугать Пепа. Испанец когда-то в прошлом баттлился против Рамоса и Пепе, потому разложить на молекулярные частицы смешнявок из «Арсенала» не составило труда. Геометрический гол Компани после углового и изи катка от Сильвы в дальний угол прибили шансы «Арсенала» на светлое будущее.

«Канониры» явили миру худшую версию себя в главном матче сезона. Плохи были примерно все.

Защита у Арсена закончилась в том самом сезоне с 0 поражений, полузащита ушла с Росицки, Фабрегасом и Аршавиным. Атака показала себя в моменте с Обамеянгом на восьмой минуте. Случайный отскок, супермомент, фиаско.

Легко представить как в далеком, например, 2007-м какой-то абстрактный мальчик начал болеть за «Арсенал», потому что воодушевился непропорциональным, но мощным Адебайором или магией тогда еще целого Эдуардо. Мальчик повзрослел, начал ходить на стадион и получать. Получать от борнмутов, злейшего врага «Тоттенхэма». От «Эстерсунда». В финалах. Поражения в решающих матчах случаются и ничего противного в них нет, но они простительны, если команда борется. В финале Кубка Лиги борьбы не было.

Мальчик с «Уэмбли» – апофеоз правления Венгера в «Арсенале». «Сити» еще не успел забить в третий раз, как твиттер уже отправлял Арсена на покой. Потом забил Сильва, появился мальчик и стало не по себе уже обычным зрителям. Герой с трибун отлично передал эмоцию. «Арсенал»-2018 – это трагедия.

А «Манчестер Сити» – это про сказку. Чемпионат покорится через несколько туров, выход в четвертьфинала ЛЧ не произойдет, лишь если у игроков найдут допинг: форма Агуэро, Де Брёйне и Сане не растворится за пару недель. Пеп явно жаждет не Кубка Лиги, а другого – с большими ушами. «Сити» готов и к нему. В команде ожил Данило – он выдал голевой пас с позиции левого защитника. Фернандиньо сломался, но мгновенные замены от Пепа снова сделали центр поля крепким и непроходимым. Манкунианцы комплексны, разнообразны и очень опасны.

Сезон в Англии завершится через пару месяцев. За это время новые фанаты полюбят «Сити» и Пепа, которые несут в себе символизм голубого неба, а кто-то посереет и поседеет от жалкого «Арсенала». «Канониров» не спасли топ-покупки и не спасет, кажется, уже ничего. Кроме избавления от первых пяти букв названия клуба.

«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 0:3

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