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Совсем юный фан «Арсенала» на матче с «Сити» узнал, что такое боль, разревелся и порвал интернет

Совсем юный фан «Арсенала» на матче с «Сити» узнал, что такое боль, разревелся и порвал интернет
Eurosport

1 час назад

Не ту команду выбрал мальчик.

«Арсенал» безнадежно проиграл «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка английской Лиги – 0:3.

На 66-й минуте, после третьего гола «горожан», оператор выхватил из толпы совсем маленького болельщика «Арсенала». На мальчика было больно смотреть: он плакал так, что не сопереживать ему невозможно.

До этого вечера малыш еще не знал, что неправильно выбрал любимую команду. Несколько секунд экранного времени сделали его символом мук «Арсенала»:

«Бедный ребенок. Футболисты «Арсенала» должны увидеть это и оглянуться на свою позорную игру».

  • Лига Европы – последняя надежда «Арсенала» на титул.
  • В 1/8 финала «канониры» сыграют с набирающим форму «Миланом».

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