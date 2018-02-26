Пьер-Эмерик Обамеянг дискредитировал себя как спринтера и вчистую слил забег Венсану Компани

Если Арсен Венгер рассчитывал заполучить в лице Пьер-Эмерика Обамеянга одного из быстрейших футболистов в мире, то финал Кубка английской Лиги против «Сити» подкинул ему лишнюю тему для размышлений.

На 36-й минуте при счете 0:1 «Арсенал» получил реальный шанс восстановить равновесие. Партнеры вывели Обамеянга один на один с кипером, но габонец внезапно вчистую слил забег возрастному, измученному травмами Венсану Компани.

«Арсенал» крупно проиграл со счетом 0:3. Реабилитироваться бы в чемпионате «канонирам», да?

Компани отметился еще и забитым мячом.

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