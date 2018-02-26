Eurosport

Пьер-Эмерик Обамеянг дискредитировал себя как спринтера и вчистую слил забег Венсану Компани

Обамеянг дискредитировал себя как спринтера и вчистую слил забег Компани
Eurosport

1 час назадОбновлено 40 мин. назад

Даже 31-летнего битого-перебитого защитника не обогнал.

Если Арсен Венгер рассчитывал заполучить в лице Пьер-Эмерика Обамеянга одного из быстрейших футболистов в мире, то финал Кубка английской Лиги против «Сити» подкинул ему лишнюю тему для размышлений.

На 36-й минуте при счете 0:1 «Арсенал» получил реальный шанс восстановить равновесие. Партнеры вывели Обамеянга один на один с кипером, но габонец внезапно вчистую слил забег возрастному, измученному травмами Венсану Компани.

  • «Арсенал» крупно проиграл со счетом 0:3. Реабилитироваться бы в чемпионате «канонирам», да?
  • Компани отметился еще и забитым мячом.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Кубок английской Лиги

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Деньги Олимпиады. На чем корейцы подняли кэш в Пхёнчхане

02:20
Популярные видео
Все медали последнего дня ОИ в Пхёнчхане
2 874 просмотров8 ч
«Бьянконери» никогда не купят футболиста импульсивно». 5 самых расчетливых трансферов «Ювентуса»
6 003 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться