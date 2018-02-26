Давид Оспина в финале против «Сити» отдал больше передач, чем Месут Озил, Аарон Рэмзи и Джек Уилшер

«Арсенал» вчистую проиграл «Манчестер Сити» в финале Кубка английской Лиги со счетом 0:3.

Игра у команды Арсена Венгера настолько не клеилась, что вратарь Давид Оспина отдал за матч больше передач (39), чем такие ключевые полевые игроки, как Месут Озил, Аарон Рэмзи и Джек Уилшер.

«Арсенал» потерпел 4 поражения в последних 6 официальных матчах.

Венгер проиграл три финала Кубка английской Лиги и повторил антирекорд Алекса Фергюсона. Но сэр Алекс при этом четырежды выиграл турнир, а француз – ни разу.

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