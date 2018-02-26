Иан Райт: «Наблюдать за Арсеном Венгером сегодня – это как смотреть на растолстевшего Роналдо»

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт считает, что главный тренер клуба Арсен Венгер не справляется со своей работой.

«Наблюдать за Венгером сегодня – все равно что смотреть на поединок постаревшего Мохаммеда Али против Ларри Холмса. То же самое чувство, когда в футбол играл потолстевший Роналдо из Бразилии», – сказал Райт.

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.

В финале Кубка английской Лиги «Арсенал» без шансов проиграл «Манчестер Сити» – 0:3.

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