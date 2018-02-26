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Иан Райт: «Наблюдать за Арсеном Венгером сегодня – это как смотреть на растолстевшего Роналдо»

Райт: «Наблюдать за Венгером сегодня – как смотреть на растолстевшего Роналдо»
Eurosport

1 час назад

Легенда «Арсенала» печалится при виде главного тренера клуба.

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт считает, что главный тренер клуба Арсен Венгер не справляется со своей работой.

«Наблюдать за Венгером сегодня – все равно что смотреть на поединок постаревшего Мохаммеда Али против Ларри Холмса. То же самое чувство, когда в футбол играл потолстевший Роналдо из Бразилии», – сказал Райт.

  • Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года.
  • В финале Кубка английской Лиги «Арсенал» без шансов проиграл «Манчестер Сити» – 0:3.

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