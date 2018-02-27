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Эль-Ненни поддержал юного фаната «Арсенала», который пролил ведро слез во время позора на «Уэмбли»

Эль-Ненни поддержал юного фаната «Арсенала», который пролил ведро слез во время позора на «Уэмбли»
Eurosport

23 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

На поле лондонцы так не выкладываются.

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни поддержал ребенка, который болел за «Арсенал» в финале Кубка Лиги и был очень расстроен результатом.

«Послушай, твои слезы очень дороги для всех нас. Я обещаю тебе, что ради тебя и всех фанатов «канониров» буду сражаться для того, чтобы улыбка вернулась к тебе на лицо», – написал Эль-Ненни в твиттере.

  • «Арсенал» получил от «Манчестер Сити» три пощечины в финале Кубка Лиги (0:3).
  • Команды опять сыграют между собой уже в четверг, 1 марта, в 22:45 мск.

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