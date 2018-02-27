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Эль-Ненни поддержал юного фаната «Арсенала», который пролил ведро слез во время позора на «Уэмбли»
На поле лондонцы так не выкладываются.
Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни поддержал ребенка, который болел за «Арсенал» в финале Кубка Лиги и был очень расстроен результатом.
«Послушай, твои слезы очень дороги для всех нас. Я обещаю тебе, что ради тебя и всех фанатов «канониров» буду сражаться для того, чтобы улыбка вернулась к тебе на лицо», – написал Эль-Ненни в твиттере.
- «Арсенал» получил от «Манчестер Сити» три пощечины в финале Кубка Лиги (0:3).
- Команды опять сыграют между собой уже в четверг, 1 марта, в 22:45 мск.
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