Вест Бромвич
    -
    22:00
    25.09.18
    Хоторнс
    Кристал Пэлас
      Кубок английской Лиги • 3-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Вест Бромвич - Кристал Пэлас
      Кубок английской Лиги - 25 сентября 2018

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Вест Бромвич – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! 25 сентября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Даррен Мур или Рой Ходжсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Бромвич и Кристал Пэлас и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вест Бромвич и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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