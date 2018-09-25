Бертон Альбион
    -
    21:45
    25.09.18
    Пирелли Стэдиум
    Бёрнли
      Кубок английской Лиги • 3-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Бертон Альбион - Бёрнли
      Кубок английской Лиги - 25 сентября 2018

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Бертон Альбион – Бёрнли на Eurosport.ru! 25 сентября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Найджел Клаф или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бертон Альбион и Бёрнли и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бертон Альбион и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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