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Оксфорд Юнайтед - Манчестер Сити
Кубок английской Лиги - 25 сентября 2018
Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Оксфорд Юнайтед – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 25 сентября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Карл Робинсон или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оксфорд Юнайтед и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Оксфорд Юнайтед и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! «Манчестер Сити» не проигрывает только в чемпионате, поэтому у «Оксфорда» примерно такие же шансы на победу, как и у «Лиона».