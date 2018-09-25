Онлайн

Престон Норт Энд - Мидлсбро

Кубок английской Лиги - 25 сентября 2018

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Престон Норт Энд – Мидлсбро на Eurosport.ru! 25 сентября 2018 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Алекс Нил или Тони Пулис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Престон Норт Энд и Мидлсбро и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Престон Норт Энд и Мидлсбро, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

