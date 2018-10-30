Борнмут
    -
    22:45
    30.10.18
    Виталити Стэдиум
    Норвич
      Кубок английской Лиги • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Борнмут - Норвич
      Кубок английской Лиги - 30 октября 2018

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Борнмут – Норвич на Eurosport.ru! 30 октября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эдди Хоу или Даниэль Фарке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Борнмут и Норвич и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Борнмут и Норвич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0