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Арсенал - Блэкпул

Кубок английской Лиги - 31 октября 2018

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Арсенал – Блэкпул на Eurosport.ru! 31 октября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Terry McPhillips? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Блэкпул и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Арсенал и Блэкпул, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

