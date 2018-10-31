Арсенал
    -
    22:45
    31.10.18
    Эмирейтс
    Блэкпул
      Кубок английской Лиги • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Арсенал - Блэкпул
      Кубок английской Лиги - 31 октября 2018

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Арсенал – Блэкпул на Eurosport.ru! 31 октября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Унаи Эмери или Terry McPhillips? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал и Блэкпул и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал и Блэкпул, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      «Арсенал» с Эмери легко пролетел третий круг Кубка Лиги, на очереди – «Блэкпул» из второй лиги.

      Комментарии 0