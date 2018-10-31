Онлайн

Челси - Дерби Каунти

Кубок английской Лиги - 31 октября 2018

Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Челси – Дерби Каунти на Eurosport.ru! 31 октября 2018 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Дерби Каунти и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Челси и Дерби Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

