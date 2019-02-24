Челси
    -
    19:30
    24.02.19
    Новый Уэмбли
    Манчестер Сити
      Кубок английской Лиги • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Челси - Манчестер Сити
      Кубок английской Лиги - 24 февраля 2019

      Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Челси – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 24 февраля 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Челси» уволит Маурицио Сарри, если алленаторе провалит еще хоть пару матчей. «Лондон» ровно две недели назад получил от «Сити» 6 мячей, но это финал Кубка Лиги.

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