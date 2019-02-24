Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Челси - Манчестер Сити
Кубок английской Лиги - 24 февраля 2019
Футбол, Кубок английской Лиги. Следите за матчем Челси – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 24 февраля 2019 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Челси и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«Челси» уволит Маурицио Сарри, если алленаторе провалит еще хоть пару матчей. «Лондон» ровно две недели назад получил от «Сити» 6 мячей, но это финал Кубка Лиги.