Эндрос Таунсенд наказал «дроздов» королевским залпом метров с 30

В третьем раунде Кубка английской Лиги встретились «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас».

Счет в игре открыл бывший полузащитник «Тоттенхэма» Эндрос Таунсенд, который с расстояния в 30 метров просто уничтожил соперников умопомрачительным ударом с левой. Будь на месте голкипера «дроздов» два Давида де Хеа, мяч все равно юркнул бы в ворота.

«Вест Бромвич» в настоящий момент выступает в Чемпионшипе, «Кристал Пэлас» – в Премьер-лиге.

Действующий победитель Кубка английской Лиги – «Манчестер Сити».

Это первый гол Таунсенда в восьми матчах сезона-2018/19.

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