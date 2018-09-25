twitter

Эндрос Таунсенд наказал «дроздов» королевским залпом метров с 30

Таунсенд наказал «дроздов» королевским залпом метров с 30
Eurosport

1 час назад

Вот это мощный страйк!

В третьем раунде Кубка английской Лиги встретились «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас».

Счет в игре открыл бывший полузащитник «Тоттенхэма» Эндрос Таунсенд, который с расстояния в 30 метров просто уничтожил соперников умопомрачительным ударом с левой. Будь на месте голкипера «дроздов» два Давида де Хеа, мяч все равно юркнул бы в ворота.

  • «Вест Бромвич» в настоящий момент выступает в Чемпионшипе, «Кристал Пэлас» – в Премьер-лиге.
  • Действующий победитель Кубка английской Лиги – «Манчестер Сити».
  • Это первый гол Таунсенда в восьми матчах сезона-2018/19.

Зять Икарди положил смачную банку со своей половины поля. Мауро лопнет от зависти

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Кубок английской Лиги

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Я уже на одном уровне с Месси и Роналду». Настоящие The лучшие, а не этот ваш Модрич

02:03
Популярные видео
Златан реализовал пенальти, друзья добавили «Сиэтлу» еще два гола
2 418 просмотров24/09 в 09:04
Удары, штанги, дикие рикошеты и безумные спасения – все это было в матче «Филадельфии» и «Спортинга»
 982 просмотров23/09 в 21:27
А еще вам может понравиться