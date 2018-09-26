Киберштрафной и еще 18 голов, которыми Лэмпард выпнул Моуринью и «МЮ» из Кубка Лиги

На «Олд Траффорд» к Жозе Моуринью приехал Фрэнк Лэмпард. Его «Дерби Каунти» неплохо стартовал в Чемпионшипе, но играть против учителя – это другое.

«МЮ» бодро начал и смял растерявшегося соперника. Антони Марсьяль забегами вскружил головы защитникам и создал первый гол. На третьей минуте француз слева отдал в центр, Лукаку пропустил мяч, Лингард покатил Мате, Хуан с левой ноги расстрелял экс-вратаря сборной Англии Скотта Карсона.

«Манчестер» очень ретиво смотрелся в первом тайме и почему-то сник после перерыва. «Дерби» провел пару классных атак, но забил только со штрафного. Воспитанник «Ливерпуля» Харри Уилсон подошел к мячу и хитро закрутил в дальний угол с дальнего стандарта. Серхио Ромеро растерялся на ленточке и не прыгнул за мячом.

На 67-й минуте Ромеро еще раз опростоволосился. Далот с Байи профыркали забег Уилсона и пустили его к воротам. Аргентинский кипер покинул штрафную и сыграл рукой за ее пределами. Арбитр заметил это и удалил Серхио. В раме «Юнайтед» дебютировал купленный у «Стока» Ли Грант.

А за пять минут до конца основного времени «Дерби» и вовсе вышел вперед. После передачи с левого фланга Джек Марриотт пробил в защитника. Отскок попал к Мэйсону Маунту, плюнувшего из-за штрафной – Грант отразил удар, но подлетевший на подбор Марриотт головой добил в сетку. В момент выстрела Джека Харри Уилсон находился в пассивном офсайде, рефери недолго смотрел видеоповтор и засчитал правильный гол.

Моуринью запаниковал и выпустил Фреда с Феллайни, и это сработало. На 95-й минуте Диого Далот навесил с правого края, Маруан продавил защитника во вратарской и спас «Юнайтед» от позора.

С этого сезона в Кубке Лиги нет дополнительного времени, команды сразу переходят к серии пенальти. «МЮ» с «Дерби» долго мутузили друг друга и не промахивались 14 ударов. Но затем к точке подошел Ричард Кио и забил. Следующим шел Фил Джонс. Человек-гримаса слабо пробил в правый от себя угол, Карсон легко забрал мяч и выиграл для «баранов» эту встречу.

2:2 в основное время и 8:7 по пенальти – ученик превзошел учителя, Лэмпард выбил Моуринью и «Юнайтед» из Кубка Лиги.

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