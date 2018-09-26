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Линекер – о Фрэнке Лэмпарде, который вынес «МЮ» из Кубка Лиги: «Родилась новая тренерская звезда»

Линекер – о Лэмпарде: «Родилась новая тренерская звезда»
Eurosport

1 час назад

«Дерби» безумно повезло с тренером.

Во вторник «МЮ» начал и закончил выступление в Кубке английской Лиги. Команде Жозе Моуринью на «Олд Траффорд» сыграла вничью с «Дерби» (2:2), а в серии пенальти точнее были парни Фрэнка Лэмпарда – 8:7. Это было больно.

Успех Фрэнки вдохновил легенду английского футбола Гари Линекера, который сразу взялся за твиттер: «Родилась новая тренерская звезда. Поздравляю «Дерби» и отлично отыгравших парней Фрэнка».

  • «Дерби» – первый клуб в тренерской карьере 40-летнего Лэмпарда. Но его уже разок удалили.
  • После девяти туров «бараны» идут на шестом месте в Чемпионшипе.

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