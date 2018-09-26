Eurosport
Игрок «Блэкберна» полез в обводку, ошибся и схватил мяч руками, словно обиженный мальчишка во дворе
Тут же нельзя ловить свечки.
«Блэкберн Роверс» споткнулся о «Борнмут» в третьем раунде Кубка английской Лиги – 2:3.
Больше всех разволновался футболист «бродяг» Деррик Уильямс. На четвертой добавленной к матчу минуте игрок потерял самообладание и схватил мяч руками – будто парнишка во дворе, который вот-вот унесет его домой и закончит игру. Но арбитр не проникся и влепил красную.
- В таблице Чемпионшипа «Блэкберн» занимает почетную 12-ю строчку.
- «Борнмут» вышел в четвертый раунд турнира.
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