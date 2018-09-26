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Фил Джонс эпично упал, расправив руки-крылья, и создал новый мем со своим участием

Джонс эпично упал, расправив руки-крылья, и создал новый мем со своим участием
Eurosport

1 час назад

Главный генератор мемов в истории спорта.

В матче третьего раунда Кубка английской Лиги-2018/19 между «Дерби» и «МЮ» защитник «дьяволов» Фил Джонс упал в конце первого тайма, спровоцировав волну шуток в соцсетях.

На второй добавленной минуте к первому тайму англичанин повалился на газон эффектно расправив руки в полете.

Твиттер отреагировал моментально:

Классический Фил Джонс

Факт дня. Ни один человек, который хочет быть футболистом не ложится спать, мечтая стать Филом Джонсом. Никто.

Фил Джонс наслаждается летними каникулами

Джонс – это продолжающийся мем

  • Для «МЮ» и Джонс в матче все закончилось не так радостно.
  • «Дерби» сенсационно выбил «дьяволов» в серии пенальти. Именно Джонс смазал решающий 11-метровый.

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