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Ножницы Старриджа, тычок Эмерсона и гениальный проход Азара подожгли вечер в Ливерпуле

Ножницы Старриджа, тычок Эмерсона и гениальный проход Азара подожгли вечер в Ливерпуле
Eurosport

1 час назадОбновлено 16 мин. назад

Запредельно много годноты.

«Челси» в гостях обыграл «Ливерпуль» в матче третьего раунда Кубка английской Лиги со счетом 2:1.

На 56-й минуте счет открыл Дэниэл Старридж, который направил мяч в сетку после эффектного удара ножницами.

Сравнял счет защитник «синих» Эмерсон на 79-й минуте, который оказался самым расторопным на добивании после подачи штрафного.

Решающий гол забил лидер «Челси» Эден Азар: после феноменального дриблинга бельгиец положил мяч в дальний угол.

  • Для «Ливерпуля» это поражение стало первым в официальных матчах сезона-2018/19.
  • Спустя 3 дня команды сыграют уже на «Стэмфорд Бридж» в рамках АПЛ. Будет жара.

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